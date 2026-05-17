Champions League volley Perugia ritrova lo Zawiercie | in palio il trono d’Europa all’Inalpi Arena

Nella Champions League di volley, Perugia si prepara a sfidare nuovamente Zawiercie all’Inalpi Arena. La partita rappresenta il ritorno di queste due squadre, che si sono affrontate anche nello stesso appuntamento dell’anno precedente. La sfida mette in palio il titolo europeo e si svolgerà in un palazzetto dove le due formazioni si sono già incontrate in passato. La competizione continua a essere un momento importante nel calendario di entrambe le squadre.

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