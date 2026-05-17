Champions League volley Perugia ritrova lo Zawiercie | in palio il trono d’Europa all’Inalpi Arena
Nella Champions League di volley, Perugia si prepara a sfidare nuovamente Zawiercie all’Inalpi Arena. La partita rappresenta il ritorno di queste due squadre, che si sono affrontate anche nello stesso appuntamento dell’anno precedente. La sfida mette in palio il titolo europeo e si svolgerà in un palazzetto dove le due formazioni si sono già incontrate in passato. La competizione continua a essere un momento importante nel calendario di entrambe le squadre.
Sarà ancora Sir Sicoma Monini Perugia contro Aluron CMC Warta Zawiercie. Proprio come un anno fa. La finale della CEV Champions League maschile 2026 metterà nuovamente di fronte le due squadre che nella passata stagione avevano dato vita a una battaglia spettacolare conclusa con il trionfo degli umbri al tie-break. Domenica 17 maggio alle ore 20.30, all’ Inalpi Arena di Torino, andrà in scena un nuovo capitolo di una rivalità ormai diventata una classica del volley europeo. Perugia arriva all’ultimo atto della competizione dopo una semifinale dominata contro il PGE Projekt Warszawa, battuto con un netto 3-0 grazie a una prestazione di enorme solidità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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