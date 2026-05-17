Champions League Perugia da impazzire | è ancora regina d' Europa!

Nella Champions League di pallavolo, Perugia si conferma come la squadra più forte d’Europa, vincendo con facilità contro i rivali italiani. La partita si è svolta a Torino, dove lo Zawierce, squadra polacca, ha resistito un set prima di cedere sotto i colpi di Giannelli e Ben Tara, che hanno dominato l’incontro. Il risultato finale è stato un netto 3-0 in favore di Perugia, che ha mostrato una prestazione convincente e senza grandi difficoltà.

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PERUGIA-ZAWIERCIE 3-0 (29-27, 25-18, 25-15) -Perugia è campione del mondo, d’Europa e d’Italia. La stagione perfetta della Sir si completa a Torino con la più bella prova della stagione: all’Inalpi Arena la Sir supera 3-0 i polacchi dello Zawiercie mandando in archivio i 19° titolo in nove anni e completando una stagione esaltante: 50 partite con un bilancio di 47 vittorie, 3 ko e 4 trofei vinti se si aggiunge la Supercoppa vinta a febbraio. La qualità della ricezione di Perugia brilla e diventa il pilastro attraverso il quale costruisce un nuovo capitolo dell’esaltante cavalcata che dalla stagione 2017-2018 la vede vincere con continuità disarmante trofei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Champions League, Perugia da impazzire: è ancora regina d'Europa! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Highlights | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs. BERLIN Recycling Volleys | CEV CL Volley 2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Perugia-Zawiercie 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: umbri ancora padroni d’Europa! Champions League: Perugia, Civitanova e Verona blindano l’EuropaLe sorti delle competizioni europee per la stagione 2026-2027 sono ormai tracciate per le principali realtà del volley maschile italiano, con Perugia... ! La Sir Sicoma Monini Perugia vince la sua seconda CEV Champions League di fila contro l’Aluron Warta. È il quinto titolo internazionale per la squadra umbra dopo le 3 Coppe del Mondo per club #CorrieredelloSport #Block x.com Il Benfica termina una stagione imbattuta nella Primera Liga portoghese. Finiscono al terzo posto e non si qualificano per la Champions League. reddit LIVE Perugia-Zawiercie 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: umbri ancora padroni d’Europa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-15 Parallela di Ensing da zona 2 24-14 Mano out Ensing da seconda linea 24-13 Errore al servizio Zawercie. oasport.it DIRETTA | Perugia Zawierce (risultato 2-0) video streaming tv: dominio italiano (oggi 17 maggio 2026)Diretta Perugia Zawierce streaming video tv: la Sir Safety cerca la seconda Champions League consecutiva al Palasport Olimpico di Torino. ilsussidiario.net