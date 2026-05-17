Champions League da 70 milioni | Modric torna derby Juve-Fiorentina

Nella prossima giornata di Champions League, si parla di un investimento da 70 milioni di euro e del ritorno in campo di un noto centrocampista. Nel frattempo, si disputa il derby tra due squadre di Serie A, con attenzione particolare alle formazioni che scenderanno in campo. Sono stati annunciati anche i candidati per la firma di un attaccante polacco, oggetto di interesse da parte di più club. Si discute inoltre di come il rientro di un calciatore influenzerà la fase difensiva di una squadra di metà classifica.

? Punti chiave Come influirà il ritorno di Modric sulla difesa del Genoa?. Chi sono i pretendenti che si contendono la firma di Lewandowski?. Perché la Juventus punta su un attaccante per la Champions?. Come cambierà la tattica del Como senza la presenza di Paz?.? In Breve Lewandowski è al centro di trattative tra Juventus, Milan e Al-Hilal dopo 119 reti.. Il Milan affronta il Genoa di De Rossi con il rientro di Luka Modric.. La Roma sfida la Lazio in un match decisivo per la classifica.. Il Como di Fabregas affronta il Parma senza la presenza del giocatore Paz.. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 10:50, il calcistico europeo si prepara a una giornata di tensioni altissime con la Champions League che mette in palio settanta milioni di euro per tre posti decisivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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