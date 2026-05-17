Il campionato di calcio italiano si sta avviando alla fase decisiva, con alcune squadre che hanno ottenuto la qualificazione in Champions League mentre altre hanno subito battute d’arresto. Le partite più recenti hanno visto il Napoli assicurarsi un posto tra le migliori d’Europa, mentre il Milan e la Roma hanno cercato di rafforzare le proprie posizioni. Nel frattempo, la Juventus ha registrato un risultato negativo, complicando ulteriormente il cammino verso le competizioni continentali. Le sfide hanno coinvolto cinque diverse tifoserie in tutta Italia, creando un quadro ricco di sorprese e colpi di scena.

AGI - Cinque città, cinque tifoserie, un solo verdetto definitivo. Il mezzogiorno di fuoco della Serie A, tutto dedicato alla volata in Champions League, si è concluso con diversi colpi di scena e alcune sorprese. Pisa-Napoli. A Pisa, i tifosi del Napoli hanno tirato un grande sospiro di sollievo dopo un viaggio di oltre 500 chilometri per sostenere la squadra nel suo ultimo vero sforzo stagionale. Gli azzurri hanno vinto agevolmente in una trasferta solo apparentemente scontata, grazie ai gol di McTominay, Rrahmani e Hojlund, staccando cosi' il biglietto definitivo per la prossima Champions League. La chiusura di campionato con l'Udinese, la prossima settimana, sarà solo una passerella per omaggiare i giocatori e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Champions: il Napoli si qualifica, sprint di Milan e Roma, tracollo Juve

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| #Hojlund: Questo gol ha avuto un significato simbolico, perché rappresenta due cose. Abbiamo conquistato la qualificazione in Champions League con il Napoli e questo significa che, grazie al mio contratto, ora sono ufficialmente un giocatore del Napoli: x.com

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