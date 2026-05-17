C’erano una volta i Meetup Ecco ‘Nova’ laboratorio di idee Raduno 5 Stelle al vecchio palas

A Pesaro si è svolto un raduno al vecchio palas dedicato a un movimento politico. L’evento ha registrato un grande afflusso di partecipanti, con solo le prime 120 persone che sono riuscite ad entrare, mentre molte altre sono state inserite in lista d’attesa. Il raduno ha attirato un pubblico interessato alle iniziative del movimento e si è svolto in una struttura che si trova nel centro della città. La partecipazione ha superato le aspettative rispetto ai posti disponibili.

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