C’erano una volta i Meetup Ecco ‘Nova’ laboratorio di idee Raduno 5 Stelle al vecchio palas
A Pesaro si è svolto un raduno al vecchio palas dedicato a un movimento politico. L’evento ha registrato un grande afflusso di partecipanti, con solo le prime 120 persone che sono riuscite ad entrare, mentre molte altre sono state inserite in lista d’attesa. Il raduno ha attirato un pubblico interessato alle iniziative del movimento e si è svolto in una struttura che si trova nel centro della città. La partecipazione ha superato le aspettative rispetto ai posti disponibili.
A Pesaro solo le prime 120 persone hanno potuto aderire; tante altre sono finite in lista d’attesa sperando di poter prendere parte al prossimo evento di “Nova“, il laboratorio di idee e politica del Movimento Cinque Stelle, che ha avuto ieri la sua tappa provinciale all’interno dell’Auditorium Scavolini. Promossa contemporaneamente in cento territori in Italia, dal leader Giuseppe Conte per costruire in forma partecipata il programma della futura coalizione progressista, “Nova“ deve il suo nome alla novità o alla formula “esplosiva“? Pare ad entrambi. Intanto perché “Nova“ non nasce come una convention di partito: "Non lo è assolutamente – conferma Marta Ruggeri, consigliera regionale M5S, tra gli organizzatori insieme a Rossella Accoto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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