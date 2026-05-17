Celtic scudetto al 98? | rimonta folle e sogno infranto per gli Hearts
Nell’ultima giornata del campionato, il Celtic ha conquistato lo scudetto con una rimonta spettacolare, recuperando due punti in appena un minuto. Prima di quella fase finale, gli Hearts avevano mantenuto un vantaggio consistente, ma nel finale la squadra si è fermata prima del fischio, lasciando spazio alla rimonta avversaria. La partita si è conclusa con il Celtic in festa, mentre gli Hearts hanno abbandonato il campo prima della fine, senza assistere alla conclusione del match.
? Domande chiave Come ha fatto il Celtic a recuperare 2 punti in un minuto?. Perché gli Hearts sono fuggiti via dal campo prima del fischio?. Chi ha trasformato la crisi del Celtic in un primato storico?. Come cambierà il calcio scozzese dopo il sorpasso sui Rangers?.? In Breve Gol di Osmand al 98' e precedente di Maeda all'87' tramite VAR.. Celtic raggiunge 56 titoli totali superando i 55 successi dei Rangers.. Martin O'Neill guida la rimonta dopo il periodo di Wilfried Nancy.. Hearts ha guidato la classifica per 250 giorni con 80 punti.. Il Celtic ha conquistato lo scudetto scozzese al minuto 98 con un gol di Osmand, strappando il titolo agli Hearts dopo una rimonta clamorosa avvenuta negli ultimi istanti della sfida contro Edimburgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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