Celtic scudetto al 98? | rimonta folle e sogno infranto per gli Hearts

Nell’ultima giornata del campionato, il Celtic ha conquistato lo scudetto con una rimonta spettacolare, recuperando due punti in appena un minuto. Prima di quella fase finale, gli Hearts avevano mantenuto un vantaggio consistente, ma nel finale la squadra si è fermata prima del fischio, lasciando spazio alla rimonta avversaria. La partita si è conclusa con il Celtic in festa, mentre gli Hearts hanno abbandonato il campo prima della fine, senza assistere alla conclusione del match.

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