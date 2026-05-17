A Catanzaro, una Fiat Punto ha perso il controllo e si è schiantata in piazza Garibaldi, provocando gravi feriti tra due persone. La vettura ha deviato improvvisamente dalla corsia, ma non sono ancora chiare le cause che hanno portato a questa manovra. I due feriti sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni sono ancora da valutare. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e sugli eventuali fattori che hanno contribuito all’accaduto.

? Punti chiave Come ha fatto la vettura a deviare la propria traiettoria?. Quali sono le reali condizioni di salute dei due feriti?. Perché l'impatto con il palo ha causato danni così gravi?. Cosa hanno scoperto i rilievi tecnici sulla Fiat Punto?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 17 maggio 2026 nelle prime ore dell'alba.. Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area di Piazza Garibaldi.. Polizia di Stato effettua rilievi tecnici sulla Fiat Punto e sul palo.. Due feriti in codice rosso trasportati in ospedale dal Suem 118.. Al mattino presto di questa domenica 17 maggio 2026, una Fiat Punto ha perso il controllo in Piazza Garibaldi a Catanzaro, investendo una giovane donna e schiantandosi contro un palo della luce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, Fiat Punto fuori controllo: due feriti gravi a Piazza Garibaldi

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