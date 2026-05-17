Catalogna che beffa per Vietti | raggiunto e superato da Gonzalez nel finale
Nella corsa in Catalogna, l'italiano che era stato in testa per gran parte della gara è stato raggiunto e superato negli ultimi giri dal leader iridato. Gonzalez è riuscito a mantenere il vantaggio, mentre Manuel ha provato ad allungare, ma Guevara, terzo, è riuscito a resistere e mantenere la posizione in classifica mondiale. La gara si è conclusa con Gonzalez davanti, dopo un finale combattuto e ricco di emozioni.
Celestino Vietti deve rimandare ancora il ritorno alla vittoria in Moto2. L’italiano del team Speed Up culla a lungo il sogno di un successo sul circuito di Montmelò, ma deve arrendersi contro Manuel Gonzalez. Lo spagnolo gestisce bene le gomme e, negli ultimi giri, cambia passo. Per il pilota Intact GP è il secondo acuto stagionale. La vittoria nel GP di Catalogna ha un’importanza notevole: ora, nel Mondiale, sono 18,5 i punti di vantaggio rispetto a Izan Guevara (Pramac), terzo sul traguardo. Tra gli italiani buona prova anche per Luca Lunetta. Grazie al nono posto, il pilota Speed Up va a punti per la prima volta nella classe intermedia. L’usura delle gomme è la grande incognita nella gara lunga 21 giri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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