Catalogna che beffa per Vietti | raggiunto e superato da Gonzalez nel finale

Nella corsa in Catalogna, l'italiano che era stato in testa per gran parte della gara è stato raggiunto e superato negli ultimi giri dal leader iridato. Gonzalez è riuscito a mantenere il vantaggio, mentre Manuel ha provato ad allungare, ma Guevara, terzo, è riuscito a resistere e mantenere la posizione in classifica mondiale. La gara si è conclusa con Gonzalez davanti, dopo un finale combattuto e ricco di emozioni.

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