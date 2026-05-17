Casting a Milano Marittima | cercano coppie per shooting e video

A Milano Marittima sono aperte le candidature per coppie interessate a partecipare a uno shooting fotografico e a realizzare video promozionali. La ricerca è rivolta sia a coppie con esperienza che a quelle senza precedenti nel settore, con un processo di selezione che prevede una semplice valutazione delle candidature. Non è specificato un limite di età né sono richiesti requisiti particolari, e la partecipazione non comporta obblighi di impegno professionale precedente.

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? Punti chiave Chi sono i candidati ideali per questo shooting a Milano Marittima?. Come funziona la selezione per le coppie senza esperienza professionale?. Dove e quando si svolgeranno le riprese fotografiche e video?. Quali dettagli inserire nell'email per candidarsi e ricevere il compenso?.? In Breve Casting si svolgerà il 21 e 22 maggio 2026 a Milano Marittima.. Candidature via email a [email protected] con 2 o 3 foto recenti.. Uberstudio di Cesenatico applica la Legge 9031977 per garantire pari opportunità.. Pernottamento in hotel incluso per i selezionati durante le due giornate di lavoro.. Uberstudio avvia i casting per una produzione video e fotografica a Milano Marittima il prossimo 21 e 22 maggio 2026, cercando coppie di età compresa tra i 45 e i 55 anni residenti nella zona di Cervia e dintorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casting a Milano Marittima: cercano coppie per shooting e video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casting in Val d’Orcia: cercasi volti anni ’50 per shooting in Toscana? Cosa scoprirai Chi sono i volti ricercati per ricreare l'estetica degli anni '50? Come funziona la selezione tramite WhatsApp e il sito web? Quali... Casting in Calabria: cercano ragazza 13-15 anni per serieUn’opportunità unica si apre oggi nella regione meridionale per una giovane attrice che diventerà protagonista di un nuovo progetto televisivo.