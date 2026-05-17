A Cassino è stato firmato un accordo sindacale riguardante l’installazione di telecamere e di una porta elettrificata presso i servizi sociali. L’intervento prevede modifiche all’ingresso degli uffici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. L’accordo include anche misure per tutelare gli operatori durante eventuali scontri con gli utenti, anche attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza. Queste novità si aggiungono alle ultime modifiche apportate alla struttura e ai protocolli di sicurezza adottati.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso ai servizi sociali dopo i nuovi lavori?. Quali misure specifiche proteggeranno gli operatori durante gli scontri con l'utenza?. Chi gestirà concretamente l'apertura e il blocco della nuova porta elettrificata?. Quando inizieranno ufficialmente i cantieri per la creazione dell'area filtro?.? In Breve Raffaele Ercoli e Antonio Cuozzo hanno coordinato l'accordo con la Cisl Fp.. I lavori per l'area filtro inizieranno già dalla prossima settimana.. L'intervento prevede due nuovi sportelli rinforzati per l'assistenza all'utenza.. La nuova configurazione separa l'ingresso dagli uffici tramite un'area filtro.. Venerdì 15 maggio, presso il Comune di Cassino, è stato siglato l’accordo sindacale per implementare la sicurezza nei presidi dei Servizi Sociali attraverso nuove tecnologie e barriere fisiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassino: accordo sindacale per telecamere e porta elettrificata ai servizi

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