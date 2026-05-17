Caso di dengue a Parma | bimba di cinque anni all' Ospedale Maggiore

Nella serata di sabato 16 maggio, è arrivata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica la notifica di un sospetto caso di infezione da dengue riguardante una bambina di cinque anni. La bambina è stata ricoverata presso l'Ospedale Maggiore. Al momento, non sono state comunicate ulteriori informazioni su eventuali accertamenti o condizioni di salute. La situazione è seguita dalle autorità sanitarie locali che stanno monitorando la vicenda.

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