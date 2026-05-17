Caso di dengue a Parma | bimba di cinque anni all' Ospedale Maggiore
Nella serata di sabato 16 maggio, è arrivata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica la notifica di un sospetto caso di infezione da dengue riguardante una bambina di cinque anni. La bambina è stata ricoverata presso l'Ospedale Maggiore. Al momento, non sono state comunicate ulteriori informazioni su eventuali accertamenti o condizioni di salute. La situazione è seguita dalle autorità sanitarie locali che stanno monitorando la vicenda.
Nella serata di sabato 16 maggio è pervenuta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) la notifica di un caso sospetto di infezione da virus Dengue per una bambina di 5 anni.La piccola è attualmente ricoverata in isolamento nella Pediatria Generale e d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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