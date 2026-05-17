Case di Comunità – Dentro le reti di prossimità attraverso i punti di socialità verso la città dei 15 minuti | appuntamento il 18 maggio
Lunedì 18 maggio alle ore 19:00 si svolgerà un incontro pubblico presso il comitato elettorale di Corso Garibaldi a Salerno. Il tema centrale sarà il ruolo delle Case di Comunità e il loro inserimento nelle reti di prossimità, con un focus sui punti di socialità come elementi chiave per avvicinare i servizi alla cittadinanza. L’appuntamento si inserisce in un percorso di discussione sulla futura organizzazione dei servizi sanitari e sociali nel contesto urbano.
Si terrà lunedì 18 maggio, alle ore 19:00, presso il comitato elettorale di Corso Garibaldi 175 a Salerno, l’incontro pubblico dal titolo:“Case di Comunità – Dentro le reti di prossimità, attraverso i punti di socialità, verso la città dei 15 minuti”.L’iniziativa sarà dedicata al tema della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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