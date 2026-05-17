Casa cala l’offerta di abitazioni in vendita | meno 5 per cento

Nel primo trimestre del 2026, il numero di case in vendita in Italia è diminuito del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati diffusi da idealista, portale immobiliare. La riduzione riguarda tutte le principali aree del paese, con alcune regioni che mostrano cali più significativi rispetto ad altre. Questa contrazione si aggiunge a un mercato immobiliare che negli ultimi mesi ha già evidenziato segnali di rallentamento. I numeri indicano chiaramente una diminuzione dell’offerta di immobili disponibili sul mercato.

Lo stock di abitazioni in vendita in Italia registra una contrazione del 5% nel primo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’ultimo report di idealista, portale immobiliare N.1 in Italia. Si tratta di un’inversione netta rispetto al 2025, che chiudeva sostanzialmente stabile. Sul trimestre il dato è invece in lieve aumento (0,5% rispetto al Q4 2025). A livello cittadino emerge un forte calo dell’offerta residenziale in 80 dei 110 capoluoghi monitorati da idealista. Il Sud Italia è la macroarea più colpita: 22 dei 26 capoluoghi della macroarea registrano una contrazione, mentre nel Centro 20 capoluoghi su 23 sono in calo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Appartamenti Amemrigo in vendita a Cala Gonone, Sardegna, Sardahousing

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