Carsulae | torna la Legio I Minervia con manovre e accampamento romano

Nelle rovine di Carsulae torna la Legio I Minervia, che si prepara con esercitazioni e allestimenti di un accampamento romano. I visitatori potranno assistere alle manovre dei legionari mentre simulano la formazione a testuggine e osservare da vicino le armi utilizzate nell’addestramento. Inoltre, sarà possibile toccare con mano alcuni strumenti medici dell’epoca e conoscere le tecniche di cura e assistenza dei soldati romani. L’evento si svolge con l’obiettivo di mostrare aspetti pratici e storici della vita militare romana.

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? Punti chiave Come vedrai i legionari addestrare la formazione a testuggine tra le rovine?. Cosa scoprirai toccando con mano le armi e la medicina romana?. Come cambierà il volto di Carsulae durante la visita notturna con torce?. Perché l'ingresso al sito archeologico costerà solo un euro sabato sera?.? In Breve Sabato 23 maggio dalle 19:30 ingresso a 1 euro per la Notte Musei.. Visita guidata gratuita con torce alle ore 21:00 di sabato 23 maggio.. Domenica 24 maggio attività didattiche e manovre militari dalle 9:30 alle 16:00.. Daniele Bergantini coordina l'allestimento dell'accampamento filologico presso il sito di Carsulae.. Sabato 23 maggio 2026, l’area archeologica di Carsulae ospiterà la Legio I Minervia per una rievocazione storica che trasformerà il sito lungo la Via Flaminia in un accampamento romano del I e II secolo d. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carsulae: torna la Legio I Minervia con manovre e accampamento romano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La storia del mosaico romano (con scena erotica) trafugato dai nazisti: assegnato a Pompei, torna nelle Marche. L’indizio sorprendenteFolignano (Ascoli), 5 marzo 2026 – Per anni si è pensato che provenisse da Pompei, uno dei siti archeologici più celebri al mondo. Ersu Palermo: torna a splendere la targa storica dei Santi Romano? Punti chiave Chi era il presidente dell'Ersu alla fine degli anni Settanta? Perché quella targa del 1970 è così importante per gli studenti? Come...