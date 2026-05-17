Carbone | la vallata di Chieti Scalo diventerà un hub di innovazione

Nella vallata di Chieti Scalo si sta pianificando di trasformare l’area in un centro dedicato all’innovazione. Sono state avviate discussioni su come attrarre finanziamenti europei per sostenere progetti di sviluppo e ricerca. Contestualmente, si sta valutando quale ruolo possano assumere i settori tecnologici emergenti, con l’obiettivo di sostituire le attività legate alla meccanica tradizionale. La trasformazione coinvolge enti pubblici, imprese e università locali, tutti impegnati in un percorso di innovazione.

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