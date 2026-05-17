Carabinieri parata finale sul lungomare di Rimini con il ministro Crosetto | L’Arma è un pezzo di storia d’Italia

Oggi sul lungomare di Rimini si è svolta una parata finale a cui ha partecipato il ministro della Difesa. Durante l’evento, il ministro ha definito l’Arma dei Carabinieri come un elemento fondamentale nella storia e nella democrazia italiane. La manifestazione ha visto la presenza di molte forze dell’ordine schierate lungo il percorso, in una cerimonia che ha celebrato il ruolo e l’impegno delle forze di sicurezza. La giornata si è conclusa con un corteo che ha attraversato la zona centrale della città.

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