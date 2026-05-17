Carabinieri parata finale sul lungomare di Rimini con il ministro Crosetto | L’Arma è un pezzo di storia d’Italia
Oggi sul lungomare di Rimini si è svolta una parata finale a cui ha partecipato il ministro della Difesa. Durante l’evento, il ministro ha definito l’Arma dei Carabinieri come un elemento fondamentale nella storia e nella democrazia italiane. La manifestazione ha visto la presenza di molte forze dell’ordine schierate lungo il percorso, in una cerimonia che ha celebrato il ruolo e l’impegno delle forze di sicurezza. La giornata si è conclusa con un corteo che ha attraversato la zona centrale della città.
Rimini, 17 maggio 2026 - Sfila l'orgoglio. Sfila, per dirla con il ministro della Difesa Guido Crosetto, "un pezzo della storia d'Italia, un pilastro della nostra democrazia". Migliaia di persone stamattina sul lungomare di Ri mini per la grande parata finale dell'Associazione nazionale dei carabinieri, che conclude il raduno iniziato venerdì. Quasi 100mila i partecipanti al corteo, partito da lungomare Tintori. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacala-protezione-a-sua-altezza-42dfc470 Crosetto: “L’Arma è un pezzo di storia d’Italia”. I carabinieri hanno sfilato davanti a una folla e alla tribuna delle autorità, in prima fila il ministro Crosetto e il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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