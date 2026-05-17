Capitale della Cultura serve trasparenza sull' utilizzo delle risorse

Un consigliere comunale ha chiesto maggiore chiarezza sull'impiego delle risorse relative a Capitale della Cultura, a sei mesi dall'inizio dell'anno in cui Pordenone sarà al centro dell'attenzione. La richiesta si concentra sulla necessità di conoscere dettagli ancora non resi pubblici riguardo ai fondi e alle attività in programma, nel momento in cui si avvicina il momento di presentare i risultati di questa iniziativa. La questione riguarda specificamente le modalità di gestione e distribuzione delle risorse destinate alla manifestazione.

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Il consigliere comunale Marco Salvador punta i riflettori sugli aspetti ancora ignoti di Capitale della Cultura, a sei mesi dall'inizio dell'anno che vedrà Pordenone protagonista. “Ho presentato un accesso agli atti - spiega - e un’interrogazione scritta per ottenere un quadro completo e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania Capitale della Cultura 2028, audizione a Roma e video-appello di Fiorello Sullo stesso argomento Sigonella, cosa prevedono gli accordi Italia-USA sull’utilizzo delle basi e quando serve l’ok del ParlamentoIl no italiano all'uso della base di Sigonella riaccende lo scontro politico e apre un nodo costituzionale sul ruolo delle basi Usa. È tempo di @SalonedelLibro per noi, @regioneFVGit e @comunepordenone, Capitale italiana della Cultura 2027 Siete già passati a trovarci all'Oval? #salto26 #salonedellibro x.com Un solo obiettivo: Cremona Capitale Italiana della Cultura 2029La candidatura che parte dalle idee sul futuro della città Cinque tavoli di lavoro con associazioni e operatori ... welfarenetwork.it I migliori libri per conoscere l’Aquila capitale della cultura 2026L’Aquila non è una città che si lascia riassumere. Sta al centro di una conca ampia, circondata da montagne che cambiano colore con le stagioni, e tiene insieme secoli diversi senza mai nascondere le ... macitynet.it Qualche motivo che mi sfugge per spostare il capitale da Costantinopoli a Roma? reddit