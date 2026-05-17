Due incidenti lungo la strada statale 91 hanno provocato blocchi e rallentamenti che coinvolgono tratti tra il km 14 e il km 17. Sul Raccordo Anulare si registrano code in entrambe le direzioni, in particolare tra le uscite per l’aeroporto di Fiumicino e la zona di Tor de’ Cenci. La viabilità sulla statale e sul raccordo è fortemente congestionata, con lunghe attese e rallentamenti significativi per chi deve raggiungere l’aeroporto. La Polizia stradale sta gestendo la viabilità per tentare di alleviare la situazione.

? Domande chiave Quali tratti della 91 sono attualmente bloccati dai due incidenti?. Come influiranno i blocchi sulla viabilità verso l'aeroporto di Fiumicino?. Perché la metropolitana ha esteso gli orari per la serata?. Quali sono le alternative per evitare il caos sul Raccordo?.? In Breve Code su A24 tra Togliatti e Fiorentini e sulla statale Pontina verso Castel Romano.. Servizio metropolitane linee A, B e C posticipato alle 1:30 per finale Miss Italia.. Rallentamenti sul Raccordo tra diramazione Roma Sud, Ardeatina e Laurentina.. Incidenti sulla 91 tra Ponte Galeria e via dell'Aeroporto verso Fiumicino.. Incidenti sulla complanare della... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viario a Roma: incidenti sulla 91 e code sul Raccordo Anulare

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