Il ponte di Brivio rimane chiuso da circa 15 mesi, causando disagi ai pendolari della zona. Un deputato ha richiesto al Governo di predisporre un piano di intervento per l’Isola, evidenziando la lunga durata della chiusura e le problematiche che questa comporta. La richiesta giunge in un momento in cui si moltiplicano le preoccupazioni sulla gestione della situazione e sulle possibili soluzioni da adottare per limitare i disservizi.

? Punti chiave Come influenzeranno i 15 mesi di chiusura la vita dei pendolari?. Perché il Governo è stato chiamato in causa dal deputato Benzoni?. Quali sono le alternative stradali previste per evitare l'isolamento dell'Isola?. Chi deve risolvere il problema dei ponti critici tra Bergamo e Lecco?.? In Breve Chiusura ponte 4 maggio causa aumenti traffico tra 30 e 40 minuti.. Sindaco Pirola segnala criticità ponte Paderno da sostituire entro il 2030.. Ritardo di un anno per raddoppio linea ferroviaria verso Bergamo.. Imminente chiusura ponte San Michele e manutenzione ponte Trezzo settantenne.. Il deputato Fabrizio Benzoni ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo interventi urgenti sulla viabilità tra le due sponde dell’Adda e una pianificazione strutturata delle infrastrutture nell’area Isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos Ponte di Brivio: Benzoni chiede al Governo un piano per l’Isola

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