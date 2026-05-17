Il Gran Premio di Catalogna si è concluso dopo un lungo pomeriggio di emozioni e imprevisti sul circuito di Montmelò. Durante la gara si sono verificati tre start, con le prime due interrotte da bandiere rosse a causa di cadute e incidenti che hanno coinvolto diversi piloti. La corsa è ripresa più volte, e sono stati necessari circa cento minuti prima di vedere la bandiera a scacchi. Alla fine, la vittoria è andata a un pilota italiano, mentre un altro ha ottenuto un guadagno importante in classifica.

Il GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, ha offerto diversi colpi di scena e sono serviti ben cento minuti prima che venisse esposta la bandiera a scacchi e venisse ufficializzato l’ordine d’arrivo. Un paio di gravi incidenti, due bandiere rosse, tre partenza in totale, lunghe interruzioni, diverse cadute e ribaltoni continui che hanno rimescolato continuamente le carte in tavola. Quando mancavano dodici giri, Pedro Acosta ha avuto un problema e ha rallentato di colpo, Alex Marquez era in scia e ha provato a evitarlo, ma lo ha tamponato, andando poi a sbattere contro la parete destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Caos MotoGP, cosa è successo nel GP di Catalogna: bandiere rosse, tre partenze, cadute, vittoria italiana e guadagno di Bezzecchi

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