Caos a Tarvisio | derby di tuning e fuga selvaggia tra i monti

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tarvisio si sono verificati recenti episodi di caos legati a un derby di tuning e a una fuga improvvisa tra le montagne. Le autorità stanno indagando su come alcuni gruppi siano riusciti a coordinare la fuga verso Sella Nevea, mentre sui social sono stati pubblicati video che mostrano i partecipanti coinvolti. La situazione ha attirato l'attenzione delle forze dell’ordine, che stanno cercando di raccogliere ulteriori elementi su quanto accaduto.

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? Domande chiave Come hanno fatto i collettivi a coordinare la fuga verso Sella Nevea?. Chi sono i partecipanti identificati attraverso i video sui social?. Perché le forze dell'ordine non sono riuscite a bloccare il raduno?. Quali strategie useranno gli inquirenti per colpire gli organizzatori transfrontalieri?.? In Breve Raduno Illegal Night 26 organizzato da collettivi austriaci e sloveni tramite social.. Fuga verso Sella Nevea con velocità elevate per eludere i posti di blocco.. Operazioni di controllo capillare e intercettazione proseguite fino alle ore 2:00.. Inquirenti analizzano video sui social per identificare i responsabili del raduno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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