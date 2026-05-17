Canoa Coppa del Mondo | Zironi e Rossetti bronzo a Brandenburgo
Durante la tappa di Coppa del Mondo a Brandenburgo, due atleti italiani hanno conquistato il terzo posto nel K2 500. La gara si è svolta in Germania e ha visto le due canoiste ottenere un risultato importante per la squadra nazionale. La competizione ha visto diverse nazionali sfidarsi lungo il tratto, mentre le protagoniste italiane hanno mantenuto un buon ritmo durante tutta la corsa. La posizione finale è stata confermata al termine della prova, senza ulteriori modifiche.
Domenica positiva per la canoa italiana a Brandenburgo. Nella tappa di Coppa del Mondo in Germania, ottimo terzo posto per Zironi e Rossetti impegnate nel K2 500.. Fuori dal podio la coppia TacchiniCasadei. Nell’ultima finale in programma, l’Italia sale sul podio. Nel K2 500 femminile, Lucrezia Zironi e Giada Rossetti ottengono un prezioso terzo posto. Seste a metà gara, le azzurre cambiano passo e rimontano fino al traguardo, terminando in 1:51.48. L’oro va alle tedesche Paulina Paszek e Pauline Jagsch, prime in 1:49.91, seguite dalle australiane Kailey Harlen e Natalia Drobot, seconde per un solo centesimo sulle italiane. Nelle altre gare, gli azzurri restano fuori dal podio. 🔗 Leggi su Sportface.it
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