Canoa Coppa del Mondo | Zironi e Rossetti bronzo a Brandenburgo

Durante la tappa di Coppa del Mondo a Brandenburgo, due atleti italiani hanno conquistato il terzo posto nel K2 500. La gara si è svolta in Germania e ha visto le due canoiste ottenere un risultato importante per la squadra nazionale. La competizione ha visto diverse nazionali sfidarsi lungo il tratto, mentre le protagoniste italiane hanno mantenuto un buon ritmo durante tutta la corsa. La posizione finale è stata confermata al termine della prova, senza ulteriori modifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui