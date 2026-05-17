Julianne Moore ha dichiarato di preferire evitare ruoli che includano pistole o esplosioni, sottolineando una scelta personale rispetto ai contenuti delle sue interpretazioni. La sua carriera è stata influenzata anche da un patto stretto con il padre, che ha avuto un ruolo nel suo percorso professionale. Durante un evento a Cannes, l’attrice ha parlato delle sue preferenze e delle decisioni prese nel corso degli anni, senza entrare in dettagli sui motivi delle sue scelte.

? Punti chiave Perché Julianne Moore rifiuta i ruoli basati su esplosioni e armi?. Come ha influenzato il patto con il padre la sua carriera?. Perché la partecipazione femminile al cinema è calata drasticamente negli ultimi anni?. Cosa accadrà al mercato cinematografico se le star rifiutano i blockbuster?.? In Breve Partecipazione femminile nel settore calata dal 41% al 37% tra il 2024 e il 2025.. Debutta con Tom Ford nel film Cry to Heaven insieme a Nicolas Hoult e Adele.. Prossima collaborazione con Pedro Almodóvar per il progetto cinematografico La stanza accanto.. Inizi carriera nel 1985 con la soap opera statunitense Così gira il mondo.. A Cannes, l’attrice Julianne Moore ha rifiutato con fermezza di interpretare ruoli caratterizzati da violenza o eccessi spettacolari durante la cerimonia del premio Women in Motion. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Julianne Moore: “Non voglio film con pistole o esplosioni

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