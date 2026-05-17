Al festival di Cannes, la presenza femminile tra i registi rimane molto limitata, con solo cinque donne tra i ventidue film selezionati. La differenza tra gli impegni ufficiali di raggiungere una rappresentanza paritaria e i risultati concreti si fa evidente. La direzione del festival ha dichiarato che il numero di registe è diminuito rispetto alle edizioni precedenti, senza tuttavia fornire spiegazioni dettagliate sui motivi di questa flessione. La questione della disparità di genere nel settore cinematografico si mantiene quindi al centro dell’attenzione.

? Domande chiave Perché la selezione di Cannes diverge dagli impegni presi con il 5050?. Come spiegano la direzione del festival il calo delle registe?. Quali differenze separano la selezione di Cannes da quella della Berlinale?. Perché la parità nelle commissioni non garantisce numeri uguali nei film?.? In Breve Presenza femminile alla regia al 34% con incremento dell'8% rispetto al 2025.. Registe solo all'8,1% tra i primi cento incassi del 2025.. Berlinale registra nove registe su ventidue titoli contro le cinque di Cannes.. Sundance raggiunge il 70% di film con regia femminile.. A Cannes, solo 5 registe su 22 titoli selezionati per la Palma d’Oro evidenziano un divario di genere che sembra bloccare i progressi promessi otto anni fa sulla Montée des marches. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, il divario di genere resiste: solo 5 registe su 22 film

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