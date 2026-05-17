Cannes 2026 sette minuti di applausi per James Gray ma Scarlett Johansson non gli risponde in diretta
Trionfo con siparietto comico sulla Croisette per la prima di Paper Tiger: mentre la sala tributa un'ovazione chilometrica al regista e ai protagonisti Adam Driver e Miles Teller, James Gray tenta una videochiamata disperata con Scarlett. Ma la risposta è la segreteria telefonica. Sette minuti di applausi caldi a Cannes, peccato che la star assoluta del film non fosse lì a godersi la sfilata. Sabato sera, al termine della proiezione ufficiale di Paper Tiger, il regista James Gray tira fuori il cellulare a favore di telecamera, fa partire una chiamata FaceTime a Scarlett Johansson e farle ascoltare il boato della sala. Ma a rispondergli è stata la segreteria telefonica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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#ScarlettJohansson non era presente alla prima mondiale a #Cannes di Paper Tiger, quindi il regista James Gray ha cercato di chiamarla via FaceTime durante i 7 minuti di standing ovation del film. Purtroppo per lui, lei non ha risposto Johansson, che - Facebook facebook
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