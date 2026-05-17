CAMPIONI DEL MONDO! Ugolini Giubilei si consacrano e lanciano la sfida a distanza a Tita Banti!

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno conquistato il titolo mondiale nel catamarano misto Nacra 17, portando a casa il primo oro in una competizione senior. La vittoria avviene dopo che Tita e Banti avevano dominato le edizioni dal 2022 al 2024. La coppia italiana si pone così come nuova sfidante della coppia campione in carica, lanciando una sfida a distanza. La manifestazione si è conclusa con la premiazione che ha visto gli atleti italiani salire sul podio.

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Missione compiuta! Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei riportano in Italia il titolo mondiale nel catamarano misto Nacra 17 (dopo il tris di TitaBanti dal 2022 al 2024) e si mettono al collo il primo oro della carriera in un grande evento senior con in palio le medaglie. Dopo un percorso giovanile ricco di successi ed una lunga serie di ottimi piazzamenti a livello assoluto, la coppia romana è riuscita dunque nell’impresa di effettuare un ulteriore salto di qualità in occasione dei Campionati Mondiali 2026. Nella baia di Quiberon gli azzurri si erano resi protagonisti nei giorni scorsi di una progressione strepitosa dopo un avvio di settimana... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CAMPIONI DEL MONDO! Ugolini/Giubilei si consacrano e lanciano la sfida a distanza a Tita/Banti! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, rottura per Tita e Banti ma l’Italia domina: Ugolini e Giubilei leaderCi sono ancora molti sprazzi d’Italia alla Semaine Olympique Française: giornata storta per Tita e Banti che scivolano al quinto posto, ma ci sono... Tita-Banti dominatori alla Semaine Olympique Française, Ugolini/Giubilei inseguono. Maggetti in crescitaRuggero Tita e Caterina Banti continuano a dettare legge sulle acque di Hyres, località che sta ospitando questa settimana la Semaine Olympique... CAMPIONI DEL MONDO! Ugolini/Giubilei si consacrano e lanciano la sfida a distanza a Tita/Banti!Missione compiuta! Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei riportano in Italia il titolo mondiale nel catamarano misto Nacra 17 (dopo il tris di Tita/Banti dal ... oasport.it Vela, Ugolini/Giubilei mettono la freccia! Ultime due regate decisive per l’oro ai Mondiali Nacra 17L'Italia continua a sognare in grande grazie a Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che completano un lungo inseguimento e balzano al comando della ... oasport.it