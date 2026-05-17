Campana il candidato sindaco si presenta sul palco vestito da Pinocchio
Durante un comizio elettorale nel comune di Campana, il sindaco uscente e candidato alle prossime amministrative è salito sul palco indossando un costume di Pinocchio. La scena ha suscitato una reazione di risate tra il pubblico, e tra gli osservatori ha commentato l’ex primo cittadino del paese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al motivo di questa scelta, mentre l’evento si è svolto senza ulteriori incidenti o altercati. La presenza del candidato vestito in modo insolito ha attirato l’attenzione tra i presenti.
L'ha buttata sul ridere Agostino Chiarello. Il sindaco uscente di Campana, nel Cosentino, nonché ricandidato alle prossime amministrative, si è presentato sul palco per un comizio elettorale vestito da Pinocchio. A capo della lista 'Le Radici e le Ali', Chiarello ha voluto replicare così agli attacchi ricevuti dallo schieramento opposto. Ed ecco che il primo cittadino ha indossato il naso di legno e si è portato dietro la valigia di cartone. Insomma, Chiarello ha indossato i panni del celebre burattino, usando l'arma dell'autoironia: "Ciao Campana, sono il vostro sindaco, il sindaco-burattino: Pinocchio! - ha esordito, tra gli applausi, con in sottofondo le note della colonna sonora del film di Comencini -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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