Cambia la classifica del GP Barcellona di MotoGP | pesanti penalità dopo la gara in Catalogna

Dopo il Gran Premio di Barcellona di MotoGP, la classifica ha subito modifiche a causa di sanzioni disciplinari. I Commissari FIM hanno deciso di applicare penalità a diversi piloti, tra cui Joan Mir, Raul Fernandez, Ai Ogura e Toprak. Le sanzioni sono state comminate in seguito a decisioni prese durante o dopo la gara, influendo sui risultati e sui punteggi finali di alcuni partecipanti. La situazione ha portato a un riequilibrio delle posizioni in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui