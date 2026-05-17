Cambia la classifica del GP Barcellona di MotoGP | pesanti penalità dopo la gara in Catalogna
Dopo il Gran Premio di Barcellona di MotoGP, la classifica ha subito modifiche a causa di sanzioni disciplinari. I Commissari FIM hanno deciso di applicare penalità a diversi piloti, tra cui Joan Mir, Raul Fernandez, Ai Ogura e Toprak. Le sanzioni sono state comminate in seguito a decisioni prese durante o dopo la gara, influendo sui risultati e sui punteggi finali di alcuni partecipanti. La situazione ha portato a un riequilibrio delle posizioni in classifica.
La pesanti penalità inflitte dai Commissari FIM a Joan Mir, Raul Fernandez, Ai Ogura, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller e Alex Rins al termine del GP della Catalogna della MotoGP 2026 ha stravolto il podio e l’ordine d’arrivo della sesta gara stagionale andando ad influire anche sulla classifica piloti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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