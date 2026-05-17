Un incidente si è verificato a Oakland, in California, quando un'auto ha investito un gruppo di persone, causando tre decessi e cinque feriti. Tra i feriti c’è anche il conducente della vettura, che è stato catturato dai passanti sul posto. La polizia è intervenuta immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini. L’accaduto ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un'auto si è schiantata a tutta velocità contro la folla a Oakland, in California. Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite, tra cui il conducente della vettura. È accaduto alle 23.15 ora locale, le 8.15 di mattina in Italia. Lo scontro all'incrocio tra la 85th Avenue e International Boulevard in un'affollata serata. Un'analogia con la tragedia di Modena perché anche qui il conducente, che in questo caso è un minorenne, è fuggito e sono stati alcuni passanti a bloccarlo e a consegnarlo alla polizia. Secondo quanto dichiarato ai giornali locali dal portavoce dei vigili del fuoco di Oakland, Michael Hunt, "sono stati confermati tre decessi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - California, auto contro la folla: 3 morti e 5 feriti. I passanti catturano il conducente come a Modena

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