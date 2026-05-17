Calciomercato Inter LIVE | niente Svizzera per Sommer rivoluzione in difesa

Sul calciomercato dell'Inter si sono susseguite diverse novità nelle ultime ore. Il club ha deciso di non portare il portiere Sommer in Svizzera, mentre in difesa sono state prese decisioni importanti che potrebbero portare a cambiamenti significativi. La giornata ha visto incontri tra dirigenti e agenti, oltre a alcune trattative portate a termine e altre ancora in corso. Gli aggiornamenti continuano a arrivare in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato delle mosse dei nerazzurri sul mercato.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 16 MAGGIO Calciomercato Inter, due addii e la conferma di De Vrij: in difesa è rivoluzione! In estate arriverà almeno uno di quei due. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: niente Svizzera per Sommer, rivoluzione in difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Inter, Pedullà anticipa la rivoluzione in difesa: «Addio a Sommer e Acerbi»di Redazione Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano un restyling profondo: la dirigenza della Beneamata pianifica la prossima... INTERLIVE.IT (@interliveit) / Posts / X x.com Inter: niente grandi manovre, ma la rosa di Inzaghi cambieràScopri tutti gli aggiornamenti di Calciomercato live in tempo reale: trattative in diretta e news su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere - Pagina 431. sport.virgilio.it L'ultimo allenatore straniero a vincere la Serie A è stato José Mourinho (Portogallo) con l'Inter nel 2009/10. All'epoca, Chivu (Romania) era un giocatore della squadra che aveva vinto il treble con Mourinho. Oggi, Chivu alza di nuovo lo Scudetto nella sua stagi reddit Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio pensano a Beltran, portiere del River Plate, pagando la clausola rescissoria ... interlive.it