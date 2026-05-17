Cagliari-Torino le pagelle | Esposito decisivo 7 Marianucci sbaglia 5

Nel match tra Cagliari e Torino, l'attenzione si è concentrata su alcune prestazioni individuali. Tra i rossoblù, Esposito ha dimostrato di essere decisivo, ricevendo un voto positivo di 7, mentre Marianucci ha commesso un errore che gli ha portato un voto di 5. Caprile, portiere dei sardi, è stato valutato positivamente per una parata importante su Adams. Dal lato granata, Obrador si è distinto tra i giocatori in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui