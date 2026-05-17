Cagliari-Torino le pagelle | Esposito decisivo 7 Marianucci sbaglia 5

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Cagliari e Torino, l'attenzione si è concentrata su alcune prestazioni individuali. Tra i rossoblù, Esposito ha dimostrato di essere decisivo, ricevendo un voto positivo di 7, mentre Marianucci ha commesso un errore che gli ha portato un voto di 5. Caprile, portiere dei sardi, è stato valutato positivamente per una parata importante su Adams. Dal lato granata, Obrador si è distinto tra i giocatori in campo.

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Nei rossoblù promosso anche Caprile, autore di una parata decisiva su Adams. Nel Toro bene Obrador, che dalla distanza pesca il jolly del vantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cagliari-Torino, le pagelle: Esposito decisivo, 7. Marianucci sbaglia, 5
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