Buonopane volto dell’unità progressista | il sì di Noi di centro

Il coordinatore regionale di Noi di Centro ha espresso il suo sostegno nei confronti di Buonopane, descrivendolo come il rappresentante dell’unità progressista per la Provincia di Avellino. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di alleanze politiche e di unione tra diverse forze del centro sinistra. Buonopane, quindi, viene riconosciuto come figura di riferimento per un percorso di collaborazione e di impegno politico nella zona.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Il coordinatore regionale di Noi di Centro vede in Buonopane il volto dell’unità progressista per la Provincia di Avellino. “ La candidatura di Rizieri Buonopane quale espressione del campo largo alla Presidenza della Provincia di Avellino rappresenta una notizia di estrema rilevanza politica e amministrativa. Una sintesi necessaria, autorevole e vincente, capace di rafforzare il percorso unitario del centrosinistra e di contribuire in maniera decisiva anche alla vittoria di Nello Pizza al Comune di Avellino, ” lo afferma il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, anche in considerazione della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Buonopane volto dell’unità progressista”: il sì di Noi di centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buonopane si ricandida: “Pronto a guidare il fronte progressista”Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente uscente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ufficializza la ricandidatura alla guida di Palazzo... Ariano Irpino, centrosinistra diviso tra Molinario e Grasso: appello all’unità di Noi di CentroTempo di lettura: 2 minutiDopo la candidatura a sindaco di carmine grasso, Il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno individuato il...