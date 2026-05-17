Bulega trionfa a Most | è la sua 19esima vittoria consecutiva

A Most, in Repubblica Ceca, è stata scritta una nuova pagina per il pilota che ha conquistato la sua diciannovesima vittoria consecutiva. La gara si è sviluppata su un tracciato che non favoriva particolarmente le sue caratteristiche, ma nonostante questo, è riuscito a mantenere la leadership fino alla fine. Il duello con un altro pilota si è protratto fino all'ultimo giro, creando un confronto serrato che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

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? Domande chiave Come ha fatto Bulega a vincere su un tracciato non ideale?. Perché il duello con Lecuona è stato così serrato fino alla fine?. Cosa ha impedito a Manzi di ottenere un risultato migliore?. Come cambierà la strategia del team per la sfida ad Aragón?.? In Breve Bulega batte Iker Lecuona dopo un duello serrato sul circuito di Most. Stefano Manzi conclude la gara al 15° posto ottenendo un punto iridato. Il pilota riminese vince anche la Superpole Race nel quinto round 2026. Prossimo appuntamento del campionato mondiale Superbike previsto ad Aragón in Spagna. Nicolò Bulega conquista la sua diciannovesima vittoria consecutiva nel mondiale Superbike oggi a Most, nella Ceca, dominando il quinto round della stagione 2026 dopo un duello serrato con Iker Lecuona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bulega trionfa a Most: è la sua 19esima vittoria consecutiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Superbike, Bulega centra la 19esima vittoria di fila: "E' incredibile, voglio continuare così"Il quinto round della stagione 2026 del mondiale Superbike si conclude con un altro trionfo per Nicolò Bulega. Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche gara-2, tredicesima vittoria consecutiva #CzechWorldSBK #WorldSBK Bulega vince anche la Superpole Race a Most: 14esima vittoria di fila nel Mondiale Superbike 2026. Lecuona piegato un'altra volta. Podio completato da Montella, che precede Baldassarri e il rookie Surra, bravo a tenere die x.com Moto: Superbike, Bulega e la Ducati dominano a MostIl quinto round della stagione 2026 del Mondiale Sueprbike si conclude con un altro trionfo per il team Aruba.it Racing – Ducati. Sul circuito di Most (Repubblica Ceca) Nicolò Bulega e Iker Lecuona so ... napolimagazine.com Superbike, Nicolò Bulega imbattibile! Sigillo di forza a Most, Lecuona si inchina e la striscia prosegueLotta, ma alla fine vince sempre lui. Nicolò Bulega prosegue il suo cammino trionfale nel Mondiale 2026 di Superbike. Il ducatista ha infatti avuto la ... oasport.it