Brivio lascia il Trackhouse | il manager monzese guida la squadra Honda

Il manager monzese ha deciso di lasciare il suo ruolo nel team Trackhouse e di assumere la guida della squadra Honda. La sua partenza solleva interrogativi sugli equilibri tra i team privati e le squadre ufficiali nel mondo delle corse. Al momento, non sono state annunciate ufficialmente le modalità di sostituzione per mantenere l’andamento della crescita del team americano. Restano da vedere quali cambiamenti ci saranno nelle dinamiche di gestione e nelle strategie dei vari team coinvolti.

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? Domande chiave Come cambieranno gli equilibri tra team privati e fabbriche dopo questo salto?. Chi sostituirà Brivio per non interrompere la crescita del Trackhouse?. Perché Honda ha scelto proprio il manager che ha vinto in Australia?. Quali conseguenze avrà questo trasferimento sulla competitività del paddock MotoGP?.? In Breve Raúl Fernández ottiene la prima vittoria storica per il team in Australia nel 2025.. Il mandato di Brivio presso la scuderia americana terminerà ufficialmente alla fine del 2026.. Il Trackhouse Entertainment Group ricerca un nuovo dirigente per garantire continuità operativa post-2026.. Il trasferimento di competenze verso Honda mira a rilanciare la fabbrica giapponese nel paddock. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brivio lascia il Trackhouse: il manager monzese guida la squadra Honda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento MotoGP, Davide Brivio lascia Aprilia Trackhouse: futuro in HondaLe voci che circolavano da giorni hanno trovato ora una conferma definitiva: il percorso di Davide Brivio alla guida del team Trackhouse MotoGP Team... MotoGp, Honda tenta la carta Davide Brivio: l’ex manager Yamaha per vincereLe Mans, 9 maggio 2026 – Partendo da Yamaha, passando per Suzuki e Aprilia, fino a chiudere con Honda? Il giro del mondo dei box Moto gp di Davide... Rivola ridicolo come sempre che va a insultare Brivio nel box. Se sono lì a giocarsi il mondiale é per tantissimo merito di Brivio e del team Trackhouse. #CatalanGP #MotoGP x.com [Sky Sports Italia] Davide Brivio pronto a passare da Trackhouse Aprilia a Honda HRC dal 2027 reddit MotoGP, Davide Brivio lascia Aprilia Trackhouse: futuro in HondaLe voci che circolavano da giorni hanno trovato ora una conferma definitiva: il percorso di Davide Brivio alla guida del team Trackhouse MotoGP Team si ... oasport.it Davide Brivio, ufficiale la separazione con Aprilia Trackhouse: lo aspetta HondaTrackhouse Entertainment Group e Davide Brivio, Team Principal del suo team MotoGP dall’inizio del 2024, concluderanno il loro rapporto alla fine della stagione 2026. Inizia così il comunicato del t ... sport.sky.it