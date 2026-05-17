Nel borgo della Valbelluna, un laboratorio ha coinvolto i bambini in un’attività che combina tradizione e innovazione. Durante l’incontro, sono stati utilizzati codici QR per favorire l’interazione digitale, mentre la biodanza è stata impiegata come metodo di espressione corporea. I partecipanti hanno ricevuto oggetti e materiali specifici per portare a termine la loro missione ludica, creando un collegamento tra elementi fisici e tecnologici in un’esperienza educativa.

? Domande chiave Come hanno unito biodanza e codici QR nello stesso laboratorio?. Cosa hanno ricevuto i bambini per completare la loro missione ludica?. Chi ha collaborato per trasformare il Palazzo Municipale in un laboratorio?. Perché questo evento cambia il modo di vivere gli spazi istituzionali?.? In Breve Laboratori di biodanza a Carve e interazione digitale con QR code a Villa.. Sistema di premi con tre sticker per completare i laboratori al Palazzo Municipale.. Sinergia tra Comune, cooperativa Portaperta, istituti scolastici e associazioni locali del territorio.. Obiettivo di trasformare l'evento in un modello ricorrente per la coesione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo Valbelluna: tra tradizione e digitale la missione dei bambini

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