Bonus Giovani 2026 | basta un’autodichiarazione per le nuove assunzioni
Il governo ha annunciato che le aziende potranno accedere al Bonus Giovani 2026 presentando un'autodichiarazione per le nuove assunzioni, eliminando così alcune procedure precedenti. La misura prevede un importo di 500 euro mensili per ogni giovane assunto. Per rispettare le regole, le imprese dovranno attestare tramite autodichiarazione che garantiscono il rispetto del salario minimo previsto. Questa modifica riguarda principalmente le modalità di accesso e di verifica del rispetto delle condizioni previste dal bonus.
? Domande chiave Come cambierà l'accesso ai 500 euro mensili per le aziende?. Chi dovrà garantire il rispetto del salario minimo tramite autodichiarazione?. Perché i sindacati temono che l'autodichiarazione favorisca paghe troppo basse?. Cosa rischiano le imprese se i controlli postumi rilevano irregolarità?.? In Breve Esonero contributivo fino a 500 euro mensili per due anni per le aziende.. Soglie di aiuto più elevate previste per le imprese nelle zone del Mezzogiorno.. Controlli postumi sulla conformità salariale per evitare abusi nei settori commercio e turismo.. Obiettivo trasformare contratti precari in impieghi stabili per lavoratori sotto i 35 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bonus giovani duemilaventisei: seicentocinquanta euro al mese e nuove regole per le assunzioni
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