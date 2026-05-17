A pochi minuti dall’inizio della partita contro il Verona, valida per la 37a giornata, Bonny ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Durante l’intervista, ha affermato che l’MVP della stagione è stato il gruppo, mentre ha menzionato Zielinski e Barella come vincitori di due premi specifici. Le sue parole sono state condivise prima dell’inizio dell’incontro, senza ulteriori dettagli su altri aspetti della partita o sulla stagione in generale.

di Paolo Moramarco Bonny a Dazn ha parlato a pochi minuti dall’inizio del match odierno contro il Verona valido per la 37a giornata. Le parole del francese. A pochi minuti dalla penultima sfida di campionato dell’ Inter contro il Verona, in programma oggi alle 15 a San Siro, Ange-Yoan Bonny ha parlato con Dazn sulle celebrazioni per lo Scudetto e la Coppa Italia e sui protagonisti dei festeggiamenti. L’attaccante nerazzurro ha fatto un bilancio tra campo, pullman scoperto e appello ai tifosi. MVP DELLE FESTE – «L’mvp delle feste? Senza esitazione Zielinski». MVP DELLA STAGIONE IN CAMPO – «Il gruppo». PROTAGONISTA SUL PULLMAN SCOPERTO – «Dopo sul pullman scoperto? Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny a Dazn: «L’MVP della stagione è stato il gruppo. Mentre Zielinski e Barella vincono questi due»

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