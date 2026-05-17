Bimbo morto al Meyer si indaga su eventuali responsabilità

È in corso l’autopsia sul corpo di un bambino di cinque anni deceduto tra venerdì e sabato scorso in un ospedale pediatrico. La Procura ha aperto un’indagine e sta verificando eventuali responsabilità legate alle cure e alle procedure sanitarie seguite prima del decesso. Le autorità stanno raccogliendo i documenti medici e ascoltando i testimoni coinvolti. La famiglia del bambino ha presentato una denuncia e si attende l’esito degli accertamenti.

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