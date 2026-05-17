Bikerfest a Lignano sfida il maltempo tra gli ospiti d' onore anche Carl Fogarty

A Lignano, nonostante le nuvole e il cielo coperto, è iniziata ufficialmente la Biker Fest, un evento che coinvolge appassionati di moto provenienti da diverse zone. Tra gli ospiti d'onore figura anche Carl Fogarty, noto pilota motociclistico. La manifestazione rappresenta l'apertura della stagione di eventi nella località balneare, attirando partecipanti e visitatori anche in condizioni meteorologiche avverse. La giornata si svolge con attività legate al mondo delle due ruote, nonostante il maltempo presente.

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