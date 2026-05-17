Bernardo Silva-Juve spuntano le cifre | le condizioni per il sì
Il centrocampista portoghese sta per lasciare il Manchester City e si avvicina a una nuova squadra. I dirigenti della società italiana hanno formulato un’offerta e stanno valutando le condizioni per finalizzare l’accordo. Le trattative tra le parti sono in corso, e si discute anche delle cifre necessarie per il trasferimento. La decisione definitiva potrebbe arrivare a breve, mentre le parti interessate stanno definendo gli ultimi dettagli.
Il centrocampista portoghese si appresta a dire addio al Manchester City: i bianconeri sono pronti ad affondare il colpo. Ormai non è più un mistero. Si chiama Bernardo Silva il grande obiettivo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione: il centrocampista portoghese classe ’94 si libererà a zero dal Manchester City tra qualche settimana e i bianconeri sono al lavoro per anticipare la concorrenza e portarlo a Torino. Bernardo Silva (Ansa) – Calciomercato.it L’ad bianconero Comolli ha già pronta l’offerta per convincere Bernardo Silva a sposare il progetto della Juve: sul tavolo – secondo quanto evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport’ – un contratto di due anni fino al 2028 da 8 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
BERNARDO SILVA - JUVE: la SITUAZIONE!
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