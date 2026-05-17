Bernardo Silva-Juve spuntano le cifre | le condizioni per il sì

Il centrocampista portoghese sta per lasciare il Manchester City e si avvicina a una nuova squadra. I dirigenti della società italiana hanno formulato un’offerta e stanno valutando le condizioni per finalizzare l’accordo. Le trattative tra le parti sono in corso, e si discute anche delle cifre necessarie per il trasferimento. La decisione definitiva potrebbe arrivare a breve, mentre le parti interessate stanno definendo gli ultimi dettagli.

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Il centrocampista portoghese si appresta a dire addio al Manchester City: i bianconeri sono pronti ad affondare il colpo. Ormai non è più un mistero. Si chiama Bernardo Silva il grande obiettivo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione: il centrocampista portoghese classe ’94 si libererà a zero dal Manchester City tra qualche settimana e i bianconeri sono al lavoro per anticipare la concorrenza e portarlo a Torino. Bernardo Silva (Ansa) – Calciomercato.it L’ad bianconero Comolli ha già pronta l’offerta per convincere Bernardo Silva a sposare il progetto della Juve: sul tavolo – secondo quanto evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport’ – un contratto di due anni fino al 2028 da 8 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bernardo Silva-Juve, spuntano le cifre: le condizioni per il sì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BERNARDO SILVA - JUVE: la SITUAZIONE! Sullo stesso argomento Juve, sprint Bernardo Silva: le cifre per chiudere l’affareLa Juve accelera per Bernardo Silva e vuole chiudere l’operazione per anticipare tutti: ecco i dettagli e le cifre. Bernardo Silva Juve, la società studia un rilancio con bonus per il portoghese. Ecco le cifre e i dettaglidi Luca FioreBernardo Silva Juve, la dirigenza bianconera è pronta a fare un rilancio economico con bonus per il giocatore portoghese. TMW - Ceccarini: La Juventus insiste per Bernardo Silva, resta forte l'ipotesi Kolo MuaniNiccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato dell'interesse della Juventus per Bernardo Silva e l'ipotesi Kolo Muani: La Juventus continua a lavorare su Bernardo Silva, che a fine campionato las ... napolimagazine.com Annuncio UFFICIALE di Bernardo Silva: è una grande notizia per la JuveBernardo Silva esce allo scoperto sul proprio futuro. Quanto dichiarato dal fantasista portoghese, che lascerà il Manchester City a zero, rappresenta per certi versi una grande notizia per la Juventus ... calciomercato.it