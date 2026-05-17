BERLUSCONI FURIOSO CON BARBARA D’URSO MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE
Dopo le dichiarazioni rilasciate a La Stampa, si diffondono voci riguardo a un possibile dissidio tra Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi. Mentre l’atmosfera in casa Mediaset si fa più tesa, si parla anche di cambiamenti in corso alla Rai. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le indiscrezioni indicano che qualcosa si sta muovendo nei rispettivi ambienti. La situazione sembra ancora da chiarire e al centro delle attenzioni del mondo dello spettacolo e dei media.
Da una parte Barbara d’Urso e dall’altra Mediaset ovvero Pier Silvio Berlusconi. Dopo l’intervista de La Stampa, filtrano indiscrezioni choc sulla reazione di Cologno. Reazione per ora silenziosa visto che non è uscita nessuna nota ufficiale alle dichiarazioni dell’ex conduttrice di Canale 5. Ci pensa Dagospia a svelare cosa starebbe succedendo dietro le mura del colosso televisivo. Se a Cologno tacciono, è solo perché stanno preparando una durissima risposta legale: una contro-querela alla possibile causa intentata dall’ex conduttrice. Pier Silvio Berlusconi ha preso molto sul serio la questione, ed è incazzato come una biscia, anzi, un... 🔗 Leggi su Bubinoblog
BERLUSCONI FURIOSO CON MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE
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Non mi aspettavo di dover combattere questa battaglia. Queste le parole di Barbara D'Urso in un'intervista esplosiva a La Stampa, dove ha rivelato di aver sporto querela contro Mediaset, l'azienda che l'ha vista protagonista per ben 16 anni. L’aria si fa tes - Facebook facebook
Barbara D’Urso pronta alla guerra contro Mediaset: la mossa di Pier Silvio Berlusconi dopo le accuseBarbara D’Urso torna all’attacco contro Mediaset: chat private, causa legale e docuserie. La reazione di Pier Silvio Berlusconi e il Biscione. Mentre il volto Rai, Mara Venier, furiosa interrompe un’i ... donnaglamour.it
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