BERLUSCONI FURIOSO CON BARBARA D’URSO MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE

Dopo le dichiarazioni rilasciate a La Stampa, si diffondono voci riguardo a un possibile dissidio tra Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi. Mentre l’atmosfera in casa Mediaset si fa più tesa, si parla anche di cambiamenti in corso alla Rai. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le indiscrezioni indicano che qualcosa si sta muovendo nei rispettivi ambienti. La situazione sembra ancora da chiarire e al centro delle attenzioni del mondo dello spettacolo e dei media.

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Da una parte Barbara d’Urso e dall’altra Mediaset ovvero Pier Silvio Berlusconi. Dopo l’intervista de La Stampa, filtrano indiscrezioni choc sulla reazione di Cologno. Reazione per ora silenziosa visto che non è uscita nessuna nota ufficiale alle dichiarazioni dell’ex conduttrice di Canale 5. Ci pensa Dagospia a svelare cosa starebbe succedendo dietro le mura del colosso televisivo. Se a Cologno tacciono, è solo perché stanno preparando una durissima risposta legale: una contro-querela alla possibile causa intentata dall’ex conduttrice. Pier Silvio Berlusconi ha preso molto sul serio la questione, ed è incazzato come una biscia, anzi, un... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BERLUSCONI FURIOSO CON BARBARA D’URSO MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BERLUSCONI FURIOSO CON MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE BERLUSCONI FURIOSO CON BARBARA D’URSO MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE #BarbaradUrso #PierSilvioBerlusconi #Canale5 #Rai1 x.com Barbara D’Urso pronta alla guerra contro Mediaset: la mossa di Pier Silvio Berlusconi dopo le accuseBarbara D’Urso torna all’attacco contro Mediaset: chat private, causa legale e docuserie. La reazione di Pier Silvio Berlusconi e il Biscione. Mentre il volto Rai, Mara Venier, furiosa interrompe un’i ... donnaglamour.it Barbara D’Urso, le rivelazioni di Corona: Problemi con Maria De Filippi e veto di Marina BerlusconiNuove rivelazioni sull’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset. A farle è, ancora una volta, Fabrizio Corona, deciso più che mai a portare avanti la sua guerra contro l’azienda fondata da Silvio ... dilei.it