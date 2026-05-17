Benessere animale nasce un nuovo sportello per adozioni consapevoli e supporto cinofilo

Un nuovo servizio dedicato alla tutela degli animali sarà attivo nel Comune di Savignano sul Rubicone. Lo sportello, realizzato in collaborazione con un’associazione locale di protezione animale, offrirà supporto per le adozioni consapevoli e consulenze cinofile. Le aperture sono previste in due date, mercoledì 20 maggio e mercoledì 17 giugno, dalle 9 alle 12. L’iniziativa mira a fornire informazioni e assistenza ai cittadini interessati a prendersi cura degli animali domestici.

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Uno sportello per la tutela e il benessere animale a disposizione dei cittadini. L’iniziativa del Comune di Savignano sul Rubicone in collaborazione con Acpa, associazione cesenate protezione animali, si concretizzerà nelle giornate di mercoledì 20 maggio e mercoledì 17 giugno dalle 9 alle 12. Lo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno Sullo stesso argomento Benessere animale, Vergoni (FdI): "Preoccupante fenomeno dell'abuso di professione in ambito cinofilo"Il Dipartimento Tutela e Benessere Animale di Fratelli d’Italia della provincia di Rimini lancia un appello contro "il preoccupante fenomeno... Diarrea del suinetto: un problema ricorrente in allevamento. Gestire il benessere intestinale fin dalle prime fasi è fondamentale per favorire crescita, equilibrio e performance. Scopri LifePig. #Zootecnia #AllevamentoSuino #BenessereAnimale #Nutrizione x.com Logo per 'Tender' — un'app per i consumatori per monitorare gli standard di benessere animale nell'industria della carne reddit Benessere animale, microchip gratis per cani e gattiLo Sportello Benessere Animale di Grottammare, ha disposto due appuntamenti per l’identificazione gratuita dei cani e gatti in collaborazione ... ilrestodelcarlino.it Benessere animale, Diano Marina rafforza il servizio di ambulanze veterinariePreviste anche procedure di protezione civile per il soccorso di animali d’affezione e da reddito coinvolti in calamità naturali ... ilsecoloxix.it