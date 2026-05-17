Una figura di spicco del centrosinistra ha espresso pubblicamente il suo sostegno alla realizzazione di un termovalorizzatore per la gestione dei rifiuti, sottolineando l’importanza di assumersi responsabilità anche nelle decisioni politiche. Ha inoltre auspicato un approccio più aperto alle questioni delicate, evitando le liste bloccate e permettendo ai rappresentanti di affrontare i temi senza vincoli imposti dalle rispettive formazioni politiche. La posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie di gestione ambientale e sulla trasparenza delle scelte amministrative.

Metterci la faccia anche alle politiche, evitando le liste bloccate e avere la possibilità di affrontare temi scomodi, in modo libero senza essere assoggettati all’ordine di scuderia dei partiti. Anche per questo è nato a Pesaro "progetto civico Italia". Di che si tratta? "Progetto Civico Italia Pesaro (Pcip) – spiega Enzo Belloni, tra i fondatori, con ruolo di governatore regionale di Pcip – nasce dalla scelta che abbiamo fatto di aderire alla proposta di Alessandro Onorato, imprenditore e assessore al Comune di Roma, impegnato a creare una Federazione Nazionale di Liste Civiche locali". Perché? "Può sorgere un soggetto politico nazionale che non disperda energie preziose e dia voce alle opinioni dei civici sui temi nazionali – continua Belloni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Belloni guida i civici di centrosinistra: "Rifiuti, sì al termovalorizzatore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I civici fanno fronte comune. Belloni: "Così siamo più forti". Spunta anche FrenquellucciMancando un anno al voto per rinnovare il Parlamento della Repubblica assistiamo al risveglio della competizione politica.

Vittoria al referendum, l'associazione UmbriaLeft: "Il centrosinistra accolga comitati civici e associazioni""Il popolo, in Umbria e nel resto del Paese, ha detto chiaramente 'Giù le mani dalla Costituzione', dando ragione ai Comitati per il NO che hanno...

Belloni guida i civici di centrosinistra: Rifiuti, sì al termovalorizzatoreBattezzato il Pcip (Pesaro progetto civico Italia) che fa capo all’assessore romano Alessandro Onorato Pronti a sostenere posizioni scomode. Ma partiamo dalla battaglia per le preferenze alle elezion ... ilrestodelcarlino.it

I civici fanno fronte comune. Belloni: Così siamo più forti. Spunta anche FrenquellucciIl presidente del consiglio comunale guida la pattuglia di aderenti al ‘Progetto Civico Italia’. Al primo incontro c’era l’ex assessora dei 5 Stelle, che potrebbe condividere il percorso. Mancando un ... ilrestodelcarlino.it