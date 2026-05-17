Bellezze rurali

Una lettrice ha inviato una fotografia accompagnata da un breve commento che descrive alcune bellezze rurali all’interno di un’area urbana. L’immagine mostra elementi caratteristici del paesaggio rurale inseriti nel tessuto cittadino di Cursi. La comunicazione arriva direttamente dalla persona che ha scattato la foto e si riferisce a un’area del paese. La foto e il messaggio sono stati condivisi con la redazione per essere resi pubblici.

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CURSI - Una nostra lettrice, Lina Miglietta, ci invia questo scatto accompagnato dal seguente messaggio: “Bellezze rurali nel contesto urbano di Cursi”.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Beauty Rural Life # Sullo stesso argomento Il miracolo delle Casse RuraliImmaginate la Romagna a fine Ottocento: il settanta per cento delle persone lavorava nei campi, in pianura o in collina. 12.000 firme: sanità per i pensionati ruraliLa nona Assemblea elettiva dell’Anp Cia Marche si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Ancona, confermando Nevio Lavagnoli alla presidenza. Il fascino delle antiche contrade della Val Brembilla (parte 1)Val Brembilla è uno scrigno di bellezze rurali e naturalistiche: piccoli gruppi di case disseminati tra boschi verdeggianti e pascoli rigogliosi, circondati da monti dal grande richiamo escursionistic ... ecodibergamo.it Veneto, Press Tour: un viaggio stampa tra le bellezze rurali e gli interventi finanziati con fondi europeiVENETO – Dal 12 al 14 maggio 2025, una delegazione di giornalisti di testate nazionali e regionali ha preso parte a un press tour organizzato dalla Regione del Veneto. L’iniziativa ha offerto una ... nordest24.it