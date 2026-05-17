Beffa alluvionati | donazioni ferme in Regione
Nel corso del 2023, sono state inviate circa 50 milioni di euro in donazioni da parte di privati alla Regione, ma solo una parte di queste risorse è stata effettivamente utilizzata. In particolare, 14 milioni sono stati destinati all'acquisto di dispositivi di protezione per le abitazioni dei cittadini colpiti da recenti eventi alluvionali. La somma rimanente rimane ferma, senza ancora essere impiegata per altre misure di assistenza o intervento.
Dei 50 milioni di erogazioni liberali inviate da privati nel 2023, 14 sono stati stanziati per aiutare i cittadini colpiti a comprare dispositivi di protezione per le case. Ora, però, i rimborsi vengono negati per ragioni assurde. Risultato: solo 2,4 milioni elargiti. Quattordici milioni di fondi devoluti come donazioni alla Regione Emilia-Romagna, dopo l’alluvione di maggio 2023, stanziati in un bando (a ottobre 2024) per aiutare i cittadini colpiti dal maltempo ad acquistare dispositivi di protezione passiva. Tre anni dopo, sono stati erogati solo 2,4 milioni, appena il 17% del denaro a disposizione. Interamente coperto, come detto, grazie alle generose donazioni di privati cittadini. 🔗 Leggi su Laverita.info
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