Beffa alluvionati | donazioni ferme in Regione

Nel corso del 2023, sono state inviate circa 50 milioni di euro in donazioni da parte di privati alla Regione, ma solo una parte di queste risorse è stata effettivamente utilizzata. In particolare, 14 milioni sono stati destinati all'acquisto di dispositivi di protezione per le abitazioni dei cittadini colpiti da recenti eventi alluvionali. La somma rimanente rimane ferma, senza ancora essere impiegata per altre misure di assistenza o intervento.

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