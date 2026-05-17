Bastoni-Barcellona clamorosa decisione in queste ore | cosa cambia
In queste ore si è verificata una decisione clamorosa che riguarda il futuro di un difensore dell’Inter e della Nazionale italiana. La scelta presa modifica improvvisamente la situazione del calciatore, con ripercussioni immediate sulla sua carriera e sulla squadra di appartenenza. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media sportivi, suscitando molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Di seguito, i dettagli di quanto accaduto e le possibili conseguenze.
Cambia di colpo il futuro del difensore dell’Inter e della Nazionale italiana: ecco cosa sta accadendo. Dopo aver conquistato lo scudetto con tre giornate di anticipo, in casa Inter è già arrivato il momento di pianificare il futuro. Il presidente Marotta ha tutta l’intenzione di costruire una rosa in grado di competere anche per la conquista della Champions League, ma rischia di perdere qualche pezzo pregiato della rosa a disposizione di Chivu. Alessandro Bastoni, difensore classe ’99 (Ansa) – Calciomercato.it Come, ad esempio, Alessandro Bastoni che continua ad essere accostato con una certa insistenza al Barcellona in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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