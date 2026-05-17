"Siiii!", e se lo scrive lui sulla telecamera chi potrebbe dargli torto? Quattordici minuti, diciannove punti: Medvedev è battuto, la nottata è passata. "Per la verità non ho dormito molto". Qui si fa la storia (di Roma): Jannik Sinner torna sul luogo del delitto, dopo due giorni di passione per un lieto fine. Da finale a finale, in dodici mesi il delirio è sempre più arancione ("l'anno scorso contro Alcaraz non è andata bene, vediamo"), compresa la bolgia giusto fuori dal Foro: chi aveva comprato il biglietto per venerdì pretendeva di rientrare per vedere come sarebbe andata a finire (ma aveva diritto solo a quella sessione serale, che si acquista a scatola chiusa), quelli capitati ieri per la finale femminile hanno vinto alla lotteria del destino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bastano 14 minuti a Sinner, oggi la finale con Ruud

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