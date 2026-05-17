Basket femminile | Costa Masnaga e Faenza promosse in Serie A1

Oggi si chiude ufficialmente la stagione del basket femminile nelle prime due divisioni nazionali. Le partite di ieri hanno determinato le squadre che accederanno alla Serie A1 per la prossima stagione. Tra queste, Costa Masnaga e Faenza hanno conquistato la promozione e saliranno nella massima divisione nazionale. La giornata ha visto dunque definire le squadre che parteciperanno al massimo campionato della pallacanestro femminile italiano nella prossima stagione.

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Giornata particolare, quella di oggi, nel basket femminile. Alla data del 17 maggio la stagione si chiude, per le prime due serie nazionali, in via definitiva. E, dall’A2, le due gare-3 di finale promozione vanno in un caso alla CLV-Limonta Costa Masnaga, nell’altro all’E-Work Faenza. Per i due club si tratta di un ritorno, all’interno di playoff che hanno dato un responso diverso da quello della stagione regolare. Nei due raggruppamenti, infatti, alla fine del girone A il Sanga Milano si era posizionato in testa con 42 punti (su 48 a disposizione), seguito da Costa Masnaga con 38, da Empoli con 34 e da San Giovanni Valdarno con 32. Il... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Costa Masnaga e Faenza promosse in Serie A1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CLV-Limonta Costa Masnaga - Repower Sanga Milano - Serie A2 Femminile Girone A Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Basket Costa Masnaga sogna: è a un passo dalla Serie A1 Basket femminile, la Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga: 95-74 e quarto posto blindatoArezzo, 30 marzo 2026 – Una delle migliori prestazioni stagionali consente alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno di imporsi con autorità su... A2 F G3 - Costa Masnaga domina il terzo quarto, batte Polisportiva Galli e torna in A1 - basketinside.com/siamo-donne/ne… x.com A2 F : Costa Masnaga e Faenza promosse in serie A1La squadra lombarda in casa in gara 3 ha avuto ragione di San Giovanni mentre Faenza è andata a vincere sempre gara 3 in trasferta segnando 88 punti ... pianetabasket.com Costa: campo da basket in oratorio, inauguratoUno spazio inclusivo per tutta la comunità. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio Costa Masnaga ha vissuto un momento atteso ... casateonline.it