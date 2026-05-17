Basilicata la sanità in bilico tra buchi di bilancio e carenza di servizi

In Basilicata, il settore sanitario si trova in una situazione critica, con problemi di bilancio che si protraggono nel tempo e una riduzione dei servizi offerti alla popolazione. La regione ha registrato tagli ai fondi destinati alla sanità e alla gestione delle strutture, mentre le strutture stesse segnalano carenze di personale e di risorse. La questione coinvolge direttamente i cittadini, che si trovano a dover affrontare tempi di attesa più lunghi e meno servizi rispetto al passato.

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Il diritto alla salute, pilastro fondamentale del patto sociale, sta scivolando pericolosamente lungo il crinale di un’instabilità che minaccia le fondamenta stesse del benessere collettivo. Quando le fragilità economiche si intrecciano con l’inefficienza dei servizi, il rischio non è solo un deficit contabile, ma una vera e propria erosione della fiducia tra cittadino e istituzioni. In questo scenario, la gestione delle risorse diventa un terreno di scontro dove la necessità di garantire cure tempestive si scontra con la realtà di bilanci sempre più esigui. La tensione che si respira oggi riflette un equilibrio precario, in cui la tutela della vita umana sembra costantemente messa alla prova da carenze strutturali che non possono più essere ignorate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, la sanità in bilico tra buchi di bilancio e carenza di servizi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità in Basilicata: scatta la protesta per difendere i servizi?? Cosa sapere Lo Spi Cgil mobilita a Senise per difendere le Case di comunità e l'assistenza. Sanità in Basilicata: tasse più alte per coprire il buco di bilancioLa decisione della Giunta regionale di Basilicata di far gravare sui contribuenti un aumento dell’addizionale IRPEF per sanare il bilancio del... Sanità in Basilicata, i sindaci del Marmo Platano Melandro contro la riforma x.com Sanità in Basilicata, la rivolta dei sindaci: no a questa riforma scellerataNota congiunta dei primi cittadini del Marmo Platano Melandro: La riforma di fatto smantella la sanità di prossimità dei nostri territori, e questo è inaccettabile ... basilicata24.it Sanità, la Cgil avvia mobilitazione in BasilicataMega (Cgil Basilicata), Summa (Spi Cgil), Scarano (Fp Cgil): Il nuovo Piano sanitario regionale arriva dopo ben quattordici anni di vuoto programmatorio ed eredita integralmente i fallimenti della le ... lasiritide.it