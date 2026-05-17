A Bagno a Ripoli, i residenti e i visitatori esprimono preoccupazioni riguardo alla presenza di pullman di grandi dimensioni, chiedendo maggiori tutele per la sicurezza. La questione riguarda in particolare la linea 3.2.1 in fase di realizzazione, con richieste specifiche di interventi che garantiscano una maggiore tutela per chi vive e frequenta l’area. Si prevedono misure come la presenza di agenti di sicurezza al capolinea per monitorare il traffico e prevenire eventuali problemi legati al passaggio dei pullman.

’Rotta su Bagno a Ripoli’ si è soliti dire quando si tira in ballo la linea 3.2.1 in costruzione. Più corretto, forse, sarebbe ribaltare il concetto e dire ’rotta su Firenze’ perché il capoluogo ripolese i ’compiti a casa’ in fatto di sottoservizi, binari e capolinea li ha già praticamente fatti tutti. Siamo alle rifiniture, insomma e lo conferma soddisfatto il sindaco Francesco Pignotti. Sindaco, nel suo territorio sembra quasi tutto pronto. "Il cronoprogramma è perfettamente rispettato anche grazie all’ottima programmazione del Comune di Firenze, i binari sono già posati praticamente ovunque e il parcheggio scambiatore, per ora gratuito, è già in funzione da un pezzo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bagno a Ripoli, il sogno turisti: "Ma ci tuteleremo dai pullman. Sicurezza con vigili al capolinea"

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